Parçalı Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.04.2024 15:47

Evreşe'de yağmur ve şükür duası etkinliği yapıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirildi.

Evreşe'de yağmur ve şükür duası etkinliği yapıldı

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Cihan Bozkurt Çay Bahçesi'nde yapıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimde kendisini bu göreve layık gören belde halkına teşekkürlerini iletti.

Görevinin ilk ayında, ilk yağmur ve şükür duasını yaptıklarını belirten Uysal, "Çiftçilerimizin yağmur duasına ihtiyaçları var. Bu nedenle hem yağmur duamızı hem de geçen yılki kazancımızın şükür duasını yapıyoruz." dedi.

Yağmur ve şükür dualarının yapılması, katılımcılara pilav ve ayran ikramında bulunulmasıyla sona eren etkinliğe, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, köy muhtarları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
16:47
Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu
16:19
Blinken'ın Çin'i ziyaretinin ardından 5 maddelik uzlaşma açıklandı
16:13
BM'ye göre, Gazze'deki 37 milyon ton molozun kaldırılması 14 yıl sürebilir
16:12
Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı
16:03
Yenimahalle-Şentepe teleferiği kapatıldı
Berlin'de 'Gazze'ye destek' kampına polis müdahalesi
Berlin'de 'Gazze'ye destek' kampına polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan
Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ