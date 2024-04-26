Midyat'ta traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Yolbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim K., Sarıköy Botaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle şarampole uçtu.



Traktör altında kalan şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Sarıköy-Botaş yolunda bağdan dönen İbrahim K., traktörüyle hareket halindeyken yokuş aşağı indiği esnada, Sarıköy Mahallesi'ne 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.



Sürücü İbrahim K., traktörün altında kalarak can verdi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemelerin ardından, traktör sürücüsü İbrahim K.'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.