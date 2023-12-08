Hafif Sağanak Yağışlı 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.12.2023 10:51

Evin banyosundan cephanelik çıktı

Aksaray’da silah kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon yapan jandarma, dairenin banyosunda adeta cephanelik ele geçirerek silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu.

Evin banyosundan cephanelik çıktı

Operasyon, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri yaptığı araştırmalarda tespit ettiği ikameti ve R.B. isimli şahsı takibe aldı. 6 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda R.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde jandarma ekiplerince yapılan aramada banyo ve banyo içinde bulunan duşa kabin içerisinde 56 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 334 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği şarjörü, 61 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği dipçiği, 38 adet av tüfeği el kundağı, 8 adet av tüfeği kabzası ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Aydın Söke’de okul kantinleri denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Karakaya HES'in 36 yıllık türbinleri yenileniyor
12:10
Ankara'daki otobüs kazası davasında şoföre 12 yıl 9 ay hapis
12:09
Zonguldak'ta batan geminin 7 personelini bulmak için tüm imkanlar seferber edildi
11:58
Güney Kore: Kaesong'da bize ait 30 fabrika Kuzey Kore tarafından izinsiz kullanılıyor
11:59
Cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te
11:49
AK Parti'ye İstanbul ve ilçeleri için 251 aday adayı başvuru yaptı
Güreş sahalarının yenilmez devesi "Arslanbey"e özel bakım
Güreş sahalarının yenilmez devesi "Arslanbey"e özel bakım
FOTO FOKUS
Adana'da polisler yeni doğum yapan annelere bebek bezi dağıttı
Adana'da polisler yeni doğum yapan annelere bebek bezi dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ