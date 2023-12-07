Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.12.2023 15:29

Eve sahibini silahla tehdit edip soygun yapan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 54 yaşındaki bir şahsı ikametinde silahla tehdit ederek çok sayıda ziynet ve antika eşyalarını çalan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eve sahibini silahla tehdit edip soygun yapan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Olay, 4 Aralık Pazartesi Yazıhan İlçesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Sinanlı Mahallesi’nde ikamet eden Z.D.’nin evine gelen yüzleri maskeli 2 şahıs darp ettikleri Z.D.’nin silah tehdidi ile 20 adet cumhuriyet altını, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük ve şahsın eşine ait tesbih, köstekli saat ile antika kılıç koleksiyonlarını alarak bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine zanlıların yakalanması için çalıma başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları titiz bir çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Y.Ş., H.Ş. ile R.G. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla, H.Ş. ile Y.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cumhuriyet altını, 8 adet altın yüzük, 1 adet gümüş kolye, 1 adet gümüş bileklik, 4 adet antika kılıç, 3 adet hançer, 4 adet baston ile 26 bin TL para ele geçirildi. Bir adet altın bilezik, 3 adet cumhuriyet altını ile 11 adet altın küpeyi kuyumcuya sattıkları tespit edilen zanlılardan H.Ş.’ye jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol uygulanırken, Y.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı belirlenen ve firar durumda olan R.G.’nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Ordu Üniversitesi'nde 100 fidan toprakla buluşturuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
16:02
Tiktok temsilcisi TBMM'de
15:45
BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
16:07
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
15:43
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:36
Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
FOTO FOKUS
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ