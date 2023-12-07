Eve sahibini silahla tehdit edip soygun yapan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Olay, 4 Aralık Pazartesi Yazıhan İlçesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, Sinanlı Mahallesi’nde ikamet eden Z.D.’nin evine gelen yüzleri maskeli 2 şahıs darp ettikleri Z.D.’nin silah tehdidi ile 20 adet cumhuriyet altını, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük ve şahsın eşine ait tesbih, köstekli saat ile antika kılıç koleksiyonlarını alarak bölgeden ayrıldı.



İhbar üzerine zanlıların yakalanması için çalıma başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları titiz bir çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Y.Ş., H.Ş. ile R.G. olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonla, H.Ş. ile Y.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cumhuriyet altını, 8 adet altın yüzük, 1 adet gümüş kolye, 1 adet gümüş bileklik, 4 adet antika kılıç, 3 adet hançer, 4 adet baston ile 26 bin TL para ele geçirildi. Bir adet altın bilezik, 3 adet cumhuriyet altını ile 11 adet altın küpeyi kuyumcuya sattıkları tespit edilen zanlılardan H.Ş.’ye jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol uygulanırken, Y.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı belirlenen ve firar durumda olan R.G.’nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.