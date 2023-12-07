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Güncel
AA 07.12.2023 15:28

Ordu Üniversitesi'nde 100 fidan toprakla buluşturuldu

Ordu Üniversitesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Ordu Üniversitesi'nde 100 fidan toprakla buluşturuldu
[TRT Haber (arşiv)]

ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sosyoloji Kulübünce, Cumhuriyet Yerleşkesinde "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Anısına 100 Fidan Dikme Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek üzere Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen 25'er halep çamı, doğu ladini ve mavi selvi, 15 kara selvi ve 10 fıstık çamı fidanının dikimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, etkinliğin gelecek adına daha temiz ve bol oksijenli bir ortam için son derece önemli olduğunu ifade etti.

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