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Güncel
AA 07.12.2023 15:23

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
[TRT Haber (arşiv)]

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, M.D. ve A.B'nin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu otomobille kente getireceği bilgisine ulaştı.

Sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapacakları değerlendirilen zanlıların bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yaptıkları aramada iki parça halinde 283,70 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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