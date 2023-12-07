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Güncel
AA 07.12.2023 15:20

Şanlıurfa Valisi engellilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, engelli vatandaşlar ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Özel bir mekanda düzenlenen programda halk oyunları gösterileri sergilenirken, Vali Şıldak engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Şanlıurfa Valisi engellilerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Yemekte, kentin simgesi olan çiğköfte eşliğinde Urfa Sıra Geceleri türküleri de seslendirildi.

Engellilerin her zaman duygu yüklü ve sevgi dolu olduklarını dile getiren Vali Şıldak, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin karşılaştıkları bütün zorluklarla ilgili olarak toplumun farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Engelli olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Engelin en büyüğü kalplerde olan sevgisizlik ve merhametsizliktir. Ruhsal veya bedensel farklılıkları olan vatandaşlarımızın eşit bireyler olarak hayatın her alanına dahil edilmelerini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur” İfadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi engellilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Valiliği himayelerinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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