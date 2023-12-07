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Güncel
AA 07.12.2023 14:51

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, R.Z., T.T. ve B.T., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Z'nin Aşağı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bu sırada B.Z. ve oğlu A.O.Z. ile R.Z, T.T. ve B.T. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan R.Z. ve B.T, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan B.T, Ankara'ya sevk edildi.

Olay yerinde 2 tabanca ele geçiren jandarma ekipleri, B.Z, A.O.Z. ve T.T'yi gözaltına aldı.

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