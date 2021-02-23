Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 23 Şubat 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7.07 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 23 Şubat güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0700 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0390'dan işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,5710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,9060'tan satıldı.
23 Şubat güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,0470
|
7,0480
|
7,0690
|
7,0700
|
Avro
|
8,5570
|
8,5580
|
8,5900
|
8,5910
|
Sterlin
|
9,8610
|
9,9100
|
9,9260
|
9,9750
|
İsviçre Frangı
|
7,8480
|
7,8870
|
7,8310
|
7,8710
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,0170
|
7,0970
|
7,0390
|
7,1190
|
Avro
|
8,5170
|
8,5970
|
8,5500
|
8,6300
|
Sterlin
|
9,8010
|
10,0110
|
9,8660
|
10,0760
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