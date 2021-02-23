Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0700 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0390'dan işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,5710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,9060'tan satıldı.

23 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: