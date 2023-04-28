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Güncel
AA 28.04.2023 00:30

Etiyopya'da iktidar partisinin Amhara Bölgesi Başkanı Yeshitila öldürüldü

Etiyopya'da iktidardaki Refah Partisi'nin Amhara Bölgesi Başkanı Girma Yeshitila, silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Etiyopya'da iktidar partisinin Amhara Bölgesi Başkanı Yeshitila öldürüldü
[Fotograf: AA]

Etiyopya merkezli Addis Standard'ın haberine göre, Yeshitila, kimliği belirsiz kişilerce vuruldu.

Yaşamını yitiren Yeshitila, Etiyopya merkezi hükümetinin bölgesel silahlı kuvvetleri lağvetme ve onları merkezi ordu ve polise dahil etme çalışmalarını yürütenlerin önde gelenleri arasında bulunuyordu.

Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurmuştu.

Federal hükümetin eyaletlerdeki özel kuvvet birliklerini dağıtmasına tepki gösteren Amharalılar, Gondar ve Dessie gibi şehirlerde sokağa inmişti.

Gösterilerin sürdüğü bölgede insani yardım örgütü Katolik Yardım Hizmetlerinin (CRS) iki çalışanı araçlarında vurularak öldürülmüştü.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösterilerin ardından 11 Nisan'da geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Göstericiler, eyalete bağlı özel kuvvetlerin lağvedilmesinin kendilerini sınır sorunu yaşadıkları komşularına karşı güçsüz bırakacağını savunuyor.

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