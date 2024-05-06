Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden M.Y. yönetimindeki 11 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.

Sürücü M.Y. kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir diğer trafik kazası ise Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kolej Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne çıkan Halil Ç. idaresindeki servis minibüsü, Burak Can T. kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak Can T. ve arkasındaki yolcu Muhammet Can S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.