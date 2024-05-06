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Güncel
AA 06.05.2024 15:47

Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden M.Y. yönetimindeki 11 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.

Sürücü M.Y. kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir diğer trafik kazası ise Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Kolej Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne çıkan Halil Ç. idaresindeki  servis minibüsü, Burak Can T.  kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak Can T. ve arkasındaki yolcu Muhammet Can S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Eskişehir Trafik Kazası
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