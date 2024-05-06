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Güncel
İHA 06.05.2024 15:46

Konya Beyşehir gölünde yasa dışı avlananlar ve satış yapanlara ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde ve ilçedeki göletlerde yasa dışı avlananlar ile balık satışı yapanlara idari para cezaları uygulanıyor.

Konya Beyşehir gölünde yasa dışı avlananlar ve satış yapanlara ceza
[Fotograf: İHA]

Konya Beyşehir gölünde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri av yasağı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yasak döneme ilişkin yürüttüğü denetimler sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri tarafından 24 saat esasına göre sürdürüldüğü vurgulandı:

"Ekiplerimiz tarafından Beyşehir Gölü ve göletlerimizde denetimler devam etmektedir. Göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ve sazlık alanlar denetlenmiş, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ve ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir. Bulundurulması yasak olan istihsal malzemelerine el konulmuş, yasa dışı avcılık ve satış yaptığı tespit edilen kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince tüm avcılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz."

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