Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 inventör ile Akören beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 sürücü pompa beyni çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu, hırsızlık olaylarını hırsızlık suçundan kaydı olan B.K.'nın yaptığı tespit edildi.

Ekipler tarafından fiziki takip sırasında, B.K.'nın araç ile Uşak devlet kara yolu üzerinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunda bulunan 2 inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada, sivil araçları fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken Balmahmut köyünde bulunan bir petrol istasyonunda yakalandı.

B.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir bıçak, 3 tornavida, 1 faz dijital kontrol kalemi, 1 tel kesme makası, 1 ip, 4 izolasyon eldiveni, 1 alet çantası, 1 alyan takımı, 4 kablo pabucu, 1 metal glames, 1 kerpeten, 1 pense, 1 somun anahtarı, 1 boru anahtarı ve 1 araç teybi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.