Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Onur Gündoğdu idaresindeki 61 BB 680 plakalı yolcu otobüsü, Oğlakçı Mahallesi yakınlarında Mahmut Acu'nun kullandığı 63 ACU 871 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs şoförü Mahmut Acu ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf, Zemzem, Zeliha, Ömer Faruk (11), Abdulkadir, (6), Hatun ile Muhammed Acu, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 8 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:01
- 17:02
- 16:58
- 16:58
- 16:46
Sıradaki Haber
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz