Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
[Fotoğraf :İHA]
Eskişehir’de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir’de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde bilinçlendirme amacıyla çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından şehir giriş ve çıkışlarında bulanan trafik denetleme noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı.
Ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Etiketler: Trafik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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