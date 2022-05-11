Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da matkabın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, dedektör köpekle arama yapıldı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine matkabın içine gizlenmiş 78 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis, İ.K. ile C.P'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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