Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta buldukları havai fişek kutusunu ateşleyen 4 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta, buldukları havai fişek kutusunu yakan 4 çocuk, meydana gelen patlamada yaralandı.
Kent merkezindeki Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde bir kutu bulan 4 çocuk, boş alanda kutuyu ateşe verdi. Bu sırada kutunun gürültüyle patlaması sonucu yaralanan çocuklar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 ila 10 yaşlarındaki çocukların vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, caminin bahçesinde oynayan 4 arkadaşın, "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek kutusunu bulduğunu belirterek, kutuyu yakmalarının ardından yaşanan patlamada çocukların yaralandığını kaydetti.
Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Akdoğan da yaralanan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.
Etiketler: Tokat
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