İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.