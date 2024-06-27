Eskişehir'de TOKİ inşaatları hızla devam ediyor

Albayrak, yaptığı açıklamada, Mamuca mevkisindeki çalışmalarda sona gelindiğini, 1, 2 ve 4'üncü etaplardaki inşaatların neredeyse bittiğini bildirdi.

Yıl sonuna kadar 3'üncü etabın da tamamlanacağını aktaran Albayrak, şunları bildirdi:

"Odunpazarı ilçemizdeki 3 bin 109 daireyi yıl sonuna kadar hemşehrilerimize bir an evvel teslim etmek için ekipler var gücüyle çalışıyor. Projelerin tamamlanmasıyla TOKİ, Eskişehir’de bugüne kadar toplam 15 bin civarı konutu hemşehrilerimize kazandırmış olacak. Stadyum, hastane, cami ve kamu binalarımızı saymıyoruz bile. Devletimiz var olsun. Deprem riski olan şehrimizde 25 yılda yalnızca 24 daireyi dönüştüren Büyükşehir Belediyemizin bahane değil hizmet üretmesini tavsiye ediyoruz."