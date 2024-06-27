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Güncel
AA 27.06.2024 15:14

Hatay'da köpek balığı ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı

Hatay'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hatay'da köpek balığı ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi, Doğa ve Bilim Derneği iş birliği, Turquoise Coast Environment Fund Turkey'in desteğiyle "Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpek Balığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi" uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tehdit altında olduğu için "kırmızı liste"ye alınan köpek balığı ve vatoz türlerinin üreme bölgelerinden Samandağ'ın Hırlavuk kıyısında dalış yapılarak bölgede dağılım gösteren türler izlenmeye alınıyor.

Böylece bölgedeki vatoz ve köpek balığı türlerini tehdit eden faktörler belirlenerek, koruma alanları oluşturulması amaçlanıyor.

Proje yetkilisi İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, bölgede nesli tehdit altında olan ve dünyada ender görülen birçok vatoz ve köpek balığı türünün olduğunu bildirdi.

Turan, şunları kaydetti:

"Samandağ bölgesinde 'vatoz tarlası' dediğimiz bir bölge bulunmakta. Bu bölge özellikle koruma altında, nesli tehdit altında olan köpek balığı ve vatoz türlerini barındırmakta. Bu bölgede bu türler üremekte, beslenmekte ve yaşamlarını devam ettirmektedir. Bununla ilgili koruma altındaki bu türlerin yaşamlarını tehdit eden faktörler bulunuyor, biz bu faktörleri minimize etmek istiyoruz. O bölgede deniz koruma alanı oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız, bu konuda da Bakanlıkla işbirliği içerisindeyiz."

Bölgenin koruma altına alınmasının balık türlerinin çoğalmasına da fayda sağlayacağını vurgulayan Turan, bu durumun balıkçılar için de yararlı olacağını ifade etti.

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