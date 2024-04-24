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Güncel
İHA 24.04.2024 11:18

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi

Eskişehir’de tefecilik yapan şahıs yakalandı, şahsın adresinde 1 milyon 200 bin TL değerinde senet ve protokol ele geçirildi.

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir’de 1 şahsın baskı ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, gayrimenkullerini ve araçlarını üzerine geçirdiği, zorla nakit paralarını aldığını belirledi.

Tefecilik yaptığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında, isme yazılı 450 bin ve 375 bin TL değerindeki 2 adet senet, 3 adet banka dekontu, 310 bin ve 103 bin TL değerinde protokol evrakları, cep telefonları ele geçirildi.

Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. 

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