Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir’de 1 şahsın baskı ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, gayrimenkullerini ve araçlarını üzerine geçirdiği, zorla nakit paralarını aldığını belirledi.

Tefecilik yaptığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında, isme yazılı 450 bin ve 375 bin TL değerindeki 2 adet senet, 3 adet banka dekontu, 310 bin ve 103 bin TL değerinde protokol evrakları, cep telefonları ele geçirildi.

Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.