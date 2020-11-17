Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli 47 yaşındaki polis memuru Murat Ürgen'in cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesindeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının bahçesine getirildi.

Buradaki düzenlenen törene, polis memuru Murat Ürgen ailesi, yakınları, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda polis memuru katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ürgen'in emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde başarıyla görev yaptığını belirterek, Türk polis teşkilatı olarak merhum Ürgen'in ailesinin yanında olacaklarını ifade etti.

Polis memurunun cenazesi düzenlenen törenin ardından Büyükdere Mahallesi Nasrettin Hoca Camisinde kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.