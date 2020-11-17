Karayollarında trafik güvenliğini temin etmek, trafik kazalarının meydana gelmesinin önüne geçmek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda, kazaların oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar değerlendirildi.

Toplantıda genel hatlarıyla kış mevsimi trafik tedbirleri, yerleşim yerleri ve yerleşim yeri dışında, terminal, otogarlarda alınacak trafik tedbirleri, karayolu işaretlemeleri, yapılacak denetimler ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak olan koronavirüs salgının yayılım hızının kontrolüne yönelik tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'ın yanı sıra daire müdürleri katıldı.