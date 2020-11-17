Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin yaylalarında sonbahar
Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıla çalan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.
Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimlerindeki Fındıkpınarı ve Tepeköy yaylaları hazan renklerine büründü.
Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıla çalan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.
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