İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri iki otomobille bulunan 6 şüpheliyi Yukarısögütönü Mahallesi'nde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen toz halindeki şarap mayalarının bulunduğu torbalar müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.