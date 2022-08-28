Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri iki otomobille bulunan 6 şüpheliyi Yukarısögütönü Mahallesi'nde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, ele geçirilen toz halindeki şarap mayalarının bulunduğu torbalar müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Tarihi Eser
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