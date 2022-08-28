Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çaycuma-Bartın yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Akyamaç köyü mevkiinde devrildi.
Kazada araçta sıkışan İlkay Ç, Elif Ç. ve Sevgül Ç., olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevgül Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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