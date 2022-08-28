Çaycuma-Bartın yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Akyamaç köyü mevkiinde devrildi.

Kazada araçta sıkışan İlkay Ç, Elif Ç. ve Sevgül Ç., olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevgül Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.