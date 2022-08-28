Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
M.M. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Cideler Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki B.M yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.M, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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