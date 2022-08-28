Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da yol verme kavgasında otomobil sürücüsü minibüs şoförünü sopayla dövdü. Sopayla yaralanan minibüs şoförü de diğer sürücünün aracını tekmeledi.
Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden minibüs sürücüsü ile aynı istikamete giden otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sürücülerin araçlarını sağa çekerek inmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavganın büyümemesi için sürücüleri ayırma çabasında bulunurken, otomobil sürücüsü bir ara aracından getirdiği sopayla minibüs sürücüsünü darp etti.
Bu sırada minibüsten inen sürücü diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı.
Vatandaşlar tarafından ayırılan kavga sonlandırılarak otomobil sürücüsü de minibüs sürücüsü de yollarına devam etti.
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