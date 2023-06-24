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Güncel
AA 24.06.2023 20:35

Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuk öldü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuk öldü
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Seki Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Levent Çakan, suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda bir süre arama yapan dalgıç ekipleri Çakan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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