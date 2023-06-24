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Güncel
DHA 24.06.2023 17:54

Bingöl'de kaybolan çoban, 15 saat sonra bulundu

Bingöl'de, gece karanlığında yönünü şaşırıp kaybolduğu ifade edilen çoban Mehmet Tan, 15 saat sonra bitkin halde bulundu.

Bingöl'de kaybolan çoban, 15 saat sonra bulundu
[Fotograf: DHA]

Solhan ilçesi Sülünkaş köyü kırsalında hayvan otlatan Mehmet Tan, dün akşam saatlerinde otlattığı hayvanları ahıra bıraktıktan sonra kırsalda yürümek istedi.

Bir süre sonra Tan, gece karanlığında yönünü şaşırıp kayboldu.

Yakınları Tan'dan haber alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp çobanın bulunması için jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Arama Kurtarma ve SAR ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 15 saatlik aramanın ardından çobanı kırsalda, bir ağacın altında bitkin halde buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çoban, ailesinin yanına götürüldü. 

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Bingöl AFAD
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