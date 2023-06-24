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Güncel
AA 24.06.2023 17:22

Isparta'daki gül bahçelerinde hasadın son günleri yaşanıyor

Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak bilinen Isparta'da gül hasadının son günleri yaşanıyor.

Isparta'daki gül bahçelerinde hasadın son günleri yaşanıyor

Şehir merkezine yakın bahçelerde hasat biterken yaylalarda ise hasat sürüyor.

Aksu ilçesindeki toplam 435 dönümlük bahçelerde yetiştirilen gül, zaman içinde ilçe halkının temel geçim kaynaklarından biri oldu.

İlçenin yaylalarında yetiştirilen güller, küçük ölçekli fabrikalarda işlenip yağı ve suyu çıkarılıyor.

Kalitesi ve organik yapısı bakımından tercih edilen Isparta gülünün yağı ve gül suyu büyük oranda ihraç ediliyor.

Gül üreticilerinden Fusun Ergenç, Aksu'nun rakımının yüksekliğinden dolayı hasadın biraz daha devam edeceğini söyledi.

İlçede yıllık ortalama 200 ton gülün işlendiğini belirten Ergenç, "Gülden ürettiğimiz ürünler ihraç ediliyor. 2011'den bu yana gül üretimini artırmaya çalışıyoruz. Temel amacımız, Isparta'da gül üretiminin sürdürülebilirliği sağlamak ve yöre halkının kalkınmasına katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

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