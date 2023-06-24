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Güncel
AA 24.06.2023 17:00

Depremzede çocuklar tiyatro oyunuyla moral buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi.

Depremzede çocuklar tiyatro oyunuyla moral buldu

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritasının iş birliğiyle hayata geçirilen "Renkli Hayaller Sahnesi" projesi kapsamında Çekmeköy Belediyesi Konteyner Kent Yaşam Alanı'nda çocuklar tiyatro oyunu ile moral buldu.

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ayhan Taş, depremin etkilediği çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını sağlamak amacıyla çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlediğini söyledi.

Deprem bölgesindeki çocukların bu tarz etkinliklerle moral bulduğunu ifade eden Taş, "Deprem, hayatımızı derinden etkiledi ve özellikle çocuklarımızın üzerinde büyük etkiler bıraktı. Bir yandan da depremden etkilenen çocuklarımızın tekrar sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşadıkları travmayı atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner kentlerde ve çadırlarda kalan vatandaşlarımıza destek ve hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

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