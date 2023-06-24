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Güncel
AA 24.06.2023 10:04

Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

Adana'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin başladığı hayvan pazarlarında satıcıları, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla buluştu.

Polisler, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında esnaftan dolandırıcılığa karşı dikkati olmalarını istedi.

Sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında uyarılarda bulunan ekipler, esnafa Türk lirasının güvenlik özelliklerinin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Polisler, satıcılara bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili basit yöntemlerle ilgili de bilgi verdi.

Ayrıca, satıcılara hırsızlık olaylarına karşı da tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Esnaf Fatih Özbey, gazetecilere, bayramın ilk günü yoğunluk nedeniyle sahte para verme durumlarıyla çok sık karşılaşıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Yoğunlukta her parayı ayrı ayrı kontrol etme fırsatı bulamayabiliyoruz. Polislerimiz bu konuda bizleri bilgilendirmek için geldiler. Biz de aldığımız bu bilgileri diğer arkadaşlarımızla paylaşacağız. Elimizden geldiğince dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olacağız. Polislerimize bu konudaki uyarıları için teşekkür ediyoruz"

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