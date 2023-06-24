Bursa'da polis ve jandarma ekipleri otoyolda bayram tatili trafiğini denetledi

Trafik güvenliğinin en üst noktaya çıkarılması ve emniyet kemeri konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz Bayramınız Kemerli Olsun" temasıyla jandarma ve polis ekiplerinin ortak uygulamasında, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı uygulamada sürücülere dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Ayrıca, araçlardakilere kolonya ve çikolata ikram edilerek, bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.

İl genelinde gün boyunca süren uygulamalara jandarma teşkilatından 82 noktada 358 personel, 99 timle katıldı. Trafik polisinden ise 95 noktada 144 ekip, 671 personelle çalışma yaptı.

Yol uygulaması ve kontrollerin bayram tatili boyunca artarak süreceği bildirildi.