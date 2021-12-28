Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ile satışını yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ve depolanan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Eskişehir Kaçak İçki Sahte İçki
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