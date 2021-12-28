Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ile satışını yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ve depolanan 400 litre etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.