Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf:DHA]
Şırnak'ın merkez ile 2 ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yardım yataklık yapan kişilerin yakalanması için kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi.
8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet, 15 cep telefonu, 3 harici bellek, 1 ses kayıt cihazı, 1 örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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