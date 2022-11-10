Akarbaşı Mahallesi'ndeki kavgada Arda Yıldız'ı öldürdüğü iddia edilen Can Deniz G'nin (27) ardından, olay sırasında yanında bulunan Halil C. (35) ve Arafat A. (33) da yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden Arafat A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Can Deniz G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Halil C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 8 Kasım Salı gecesi, Can Deniz G. ile Arda Yıldız (23) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Can Deniz G. tarafından yanında bulunan tabancayla açıldığı öne sürülen ateş sonucu Yıldız hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Can Deniz G'yi, Eskibağlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalamıştı.