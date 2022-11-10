Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 87 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Ayvacık açıklarında, yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, İtalya'ya gittiği belirlenen yelkenlide düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen yelkenliye "TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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