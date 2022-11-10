Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Nebati, komisyon görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz" dedi.