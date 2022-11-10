Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖTV'de matrah artırımı olacak mı? Otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Otomobillerde ÖTV matrahı artacak mı? ÖTV indirimi olacak mı? Otomobillerde ÖTV matrah artırımı...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.
Nebati, komisyon görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz" dedi.
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