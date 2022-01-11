Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.O'nun il dışından temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını ilçe merkezinde bulunan dükkanında satacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, sipariş edilen kaçak makaronları taşıdığı tespit edilen kargo firmasına ait aracı Adalar Mahallesi yakınında takibe aldı. Şüpheli C.O'yu kargoyu teslim aldığı esnada suçüstü yakaladı.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 27 bin 400 makaron ele geçirildi.

Şüpheli C.O. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.