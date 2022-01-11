Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Belediyesi bünyesinde `İklim Değişikliği Müdürlüğü` kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne Belediye bünyesinde "İklim Değişikliği Müdürlüğü" kuruldu.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, iklim değişikliği bilinciyle iklim dostu bir kent yaratmak amacıyla Türkiye’de iklim değişikliği müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden olduklarını belirtti.
Küresel ölçekte en önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Gürkan, "Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürü olarak belediyemizde zabıta amiri olarak görev yapan Savaş Çerkez atandı. Belediye olarak İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli adımlar atacağız. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Edirne İklim Değişikliği Çevre Kirliliği
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