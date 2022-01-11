Burdur’un yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından zemin kar beyazıyla, gökyüzü ise sisle örtündü. Burdur’un yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte 1477 rakıma sahip Çatak Belinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi gördü. Kar yağışının ardından yerde yeşil ağaçlar beyaz örtüyle kaplanırken gökyüzünde ise yoğun sis hakimdi.

Şehir merkezinden Ağlasun ilçesine gitmek için kullanılan ve keskin virajların bulunduğu yolda kar yağışının ardından sisin de eklenmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Buzlanma riskine karşı ise ekipler teyakkuzda bekleyerek belirli aralıklarla yol boyu tuzlama çalışması yürütüyor.

Yerdeki beyaz örtü ve sisin buluşması drone ile havadan görüntülendi.