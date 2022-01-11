Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle doğu ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları, Van’da 3, Bitlis’te 1, Muş ve Hakkari’de 0 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.