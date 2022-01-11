Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle doğu ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları, Van’da 3, Bitlis’te 1, Muş ve Hakkari’de 0 derece olması bekleniyor.
Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Buzlanma Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Van
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