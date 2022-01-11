Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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