İzmir il Jandarma Komutanlığı Bornova ve Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, ilçede tombala oynanan iş yerlerini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Arkacılar ile Egemenlik mahallelerindeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişiye 110 bin 959 lira para cezası kesildi.

Kiraz'da İ.A, Bornova'da ise N.A. ve U.Ç. isimli şüpheliler "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Kumar oynanan materyallere el konulurken, işletmeler mühürlendi.