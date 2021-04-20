Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde meydana gelen evlerden hırsızlık olaylarının yanı sıra park halindeki motosikletlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Umutcan T'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan motosiklet ve eşyaların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Etiketler: Hırsızlık
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