Eskişehir'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde meydana gelen evlerden hırsızlık olaylarının yanı sıra park halindeki motosikletlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Umutcan T'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan motosiklet ve eşyaların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.