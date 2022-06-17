Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdağ Mahallesi'ndeki verici istasyonundan piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan bakır kablonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarından, zanlıların kolları ve ellerinde dövme olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, çalıntı motosikletle yeniden geldikleri mahalle yakınında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.