Ağrı’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 155 bin öğrenci, karne alarak, 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.

Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda düzenlenen karne ve mezuniyet törenine, Vali Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Hasan Kökrek, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Gündüz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Varol,“Bir eğitim öğretim yılının emeğini taşıyan bu mezuniyet gününde sizlerle bir arada olmanın memnuniyeti ile hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu yılı diğer yıllara göre daha anlamlı buluyorum. Yaşadığımız Pandemi dönemi dolayısıyla okullarımızı öğretmen öğrencilerimizden ayrı tutmak zorunda kaldığımız, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile öğrencilerimizin uyum konusunda sorunlar yaşadığı, öğretmen ve velilerimizin kaygı taşıyarak başladığı bir eğitim öğretim yılını bugün geride bırakıyoruz. Eğitim camiamızın büyük bir fedakarlıkla yürüttüğü çalışmalar sonucunda zorlu başlayan bu seneyi Pandeminin olumsuz etkilerinden tamamen sıyrılarak, eğitim faaliyetlerimizi ve sürecini eski gücüne kavuşturarak tamamlamış olmanın memnuniyeti içindeyiz. Çocuklarımızın bir yandan akademik olarak geliştirilmesi diğer yandan iyi insanlar olarak yetiştirilmesi ve bunu yaparken de sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesi noktasında çalışmalarımızı gayretle sürdürüyor, hep birlikte ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz.” dedi.

Ortaya koydukları gayretten dolayı öğrencileri ve evlatlarının iyiliği için çabalayan velileri tebrik eden Vali Varol, bütün yıl boyunca büyük çaba gösteren öğretmenlere emekleri dolayısıyla teşekkür edip iyi tatiller diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,” Ağrı eğitim ailesi olarak coşku ve heyecanla başladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılını başarılı, verimli ve huzurlu bir şekilde geride bırakırken emeği geçen öğretmenlerimize, yöneticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her sabah 8 bin 883 öğretmenimizin 155 bin öğrencimize sınıf kapılarını heyecanla açtıkları bir yılı daha tamamladık. Milletimizin istikbali çocuklarımız bugün, bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini alırken bu sürecin her aşamasında özverili çalışmalarıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Kökrek,”Yoğun bir tempoda geçen bir eğitim öğretim yılını daha tamamladınız. Bugün heyecanla beklediğiniz karneleriniz, akademik gayretinizin bir neticesidir. Bu sayede kendinizi daha iyi değerlendirecek, hayallerinizi ve hedeflerinizi gözden geçirecek ve idealleriniz için hazırlanma fırsatı bulacaksınız. Güzel bir tatili hak ettiniz. Bu süreçte en iyi tatil arkadaşı kitaplarınızı da ihmal etmeyin. Unutmayınız ki bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. Sizler farklı ilgi istidat ve yeteneklerinizle yan yana açan rengârenk çiçekler gibi vatan toprağında yeşerirken yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimizsiniz. Aklınıza, fikrinize ve yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak, nesiller ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerin hayalleri bu güzel ülkeyi yıldızlara taşıyacak.” diye konuştu.

Öğretmenlere seslenen Kökrek,”Yıl boyunca özveriyle yürüttüğünüz çalışmalarınız ve azminizle milletimizin duası, umudu, sınırsız hayali olan çocuklarımızı yarına hazırlamak üzere gösterdiğiniz gayretleri yürekten destekliyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler içinde en üst seviyeye taşıma hedefimize ısrarla yürürken; bilimde, sanatta, sporda dünyayla yarışan, her alanda çığır açan bir nesli birlikte inşa edeceğiz. Ruhunu uyandırabildiğimiz her çocuk ile bugün rüya diye adlandırdığımız her hayalimiz gerçeğe dönüşecektir. Tarih boyunca ilmi ve irfanı baş tacı eden milletimizin gönlünde onur ve gurur sahip olan öğretmenlerimiz; adanmışlığınız, azminiz ve kararlılığınız güçlü bir Türkiye olarak karşılığını bulacaktır.” dedi.

Velilere seslenen Kökrek,”Eğitim öğretim yılı boyunca katkısı olan ve her aşamada desteklerini esirgemeyen sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Karneler, çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil onların derslerindeki durumlarını ortaya koyan belgelerdir. Yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın başarıları yalnızca karne notlarından ibaret değildir. 'İyi insan 'olmanın ve bu yöndeki gayretlerin değerini ve önemini evlatlarımıza benimsetmemiz çok önemli. Sizlerin çocuklarınıza yaşam yolculuğunda rehberlik etmeniz yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz onları kalp kulağı ile dinlemeniz başarıyı da huzuru da beraberinde getirecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor mutlu tatiller diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Vali Varol, karne heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini, okuldan dereceyle mezun olan gençlere ödüllerini takdim etti.

Ortaöğretim kademesine geçmenin heyecanını yaşayan öğrencilerin kep atması ile süren Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu Karne ve Mezuniyet Töreni, `Her Mezun Bir Fidan` projesi çerçevesinde mezun öğrenciler adına fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.