Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki evde Volkan Şener ve Polat Gezgin ile baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin, tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Şener, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Gezgin ise özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan baba ve 2 oğlunun yakalanması için özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yaklaşık 350 polisin katılımıyla çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarında dronlar da kullanıldı.

Aranan 3 zanlı Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüpheli baba ve 2 oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.