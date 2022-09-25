İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova Bölük köyü kırsalında dün yapılan aramada, araziye gömülü 2 çuvalda 27 pakette 25 kilo 500 gram eroin bulundu.

Derecikte de Ortaklar yol kontrol noktasında B.Ö'nün kullandığı araçta yapılan kontrolde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki C.B. gözaltına alındı.